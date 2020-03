Inter will Barça-Trio für Lautaro

Inter Mailand hat es gleich auf drei Akteure des FC Barcelona abgesehen. Die Nerazzurri hoffen laut der ‚Tuttosport‘, ihren Kader im Zuge des Transfers von Lautaro Martínez (22) zu den Blaugrana auf drei Positionen verstärken zu können. Die Mittelfeldspieler Arthur (23), Carles Aleñá (22) sowie Abwehrspieler Jean-Clair Todibo (20) sollen auf der Wunschliste des italienischen Topklubs aus Mailand stehen.

Aleñá (Betis Sevilla) und Todibo (Schalke 04) sind aktuell verliehen. Arthur gehört bei Barça zum Stammpersonal. Bekanntermaßen will sich der amtierende spanische Meister im Sommer die Dienste von Lautaro sichern. Der argentinische Stürmer besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 112 Millionen Euro. Lässt Barcelona im Gegenzug Spieler nach Mailand ziehen, könnte der Preis fallen. Aber auch Real Madrid zeigt Interesse an Lautaro.