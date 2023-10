Ex-Bayern-Profi Rafinha plant Karriereende

Der Brasilianer Rafinha wird voraussichtlich schon bald seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Nach Informationen von ‚Gazeta do Urubu‘ plant der Kapitän vom FC São Paulo Ende 2024 mit dem Profifußball aufzuhören. Der Vertrag des 38-Jährigen beim Erstligisten läuft allerdings schon Ende diesen Jahres aus. Derzeit plant São Paulo dem Bericht zufolge keine Verlängerung mit dem Altstar.

Rafinha absolvierte unter anderem 198 Pflichtspiele für den FC Schalke 04 und lief in 266 Partien für den FC Bayern auf. Künftig sieht er sich mit seinem Freund Filipe Luís (38) – bis Ende 2023 noch an Flamengo Rio de Janeiro gebunden – an der Seitenlinie. „Filipe Luís will Trainer werden und ich sein Assistent. Für die Zukunft, wer weiß? Er ist ein guter Freund von mir, wir scherzen. Aber ich will noch ein bisschen spielen und dann, werde ich mich entscheiden, ob ich Trainer werde“, wird Rafinha zitiert.