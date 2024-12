Schnäppchen-Jagd: Gladbach-Interesse an Bochums Bernardo

„Bei Bernardo wird es von mir ein Veto geben“, betonte Dieter Hecking zuletzt, dass der Linksverteidiger beim VfL Bochum unverkäuflich ist, „wir können uns gar nicht erlauben, einen Spieler seiner Qualität abzugeben.“ Die Aussage gilt wohlgemerkt nur für den Winter, denn im Sommer endet der Vertrag des Brasilianers an der Castroper Straße.

Und genau diese Situation will sich Borussia Mönchengladbach zunutze machen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist Bernardo für das kommende Jahr wieder ein Thema am Niederrhein. Roland Virkus blickt einem entspannten Wintertransfermarkt entgegen, große Anpassungen wollen und müssen die Fohlen im Januar nicht vornehmen.

Kein Handlungsbedarf im Winter

„Die Mannschaft ist gut“, unterstrich ein tiefenentspannter Geschäftsführer, „wir müssen schauen, ob was passiert und ob man was machen kann, was schlau ist. Wenn sich nichts ergibt, dann machen wir nichts.“

Wie das Fachmagazin weiter ausführt, richtet sich der deutlich schärfere Fokus bereits auf den Transfersommer 2025. Und dort lauern die klammen Gladbacher auf ablösefreie Schnäppchen. Bernardo wäre so eines. Genauso wie die bereits gehandelten Ruben Vargas (26) vom FC Augsburg sowie Kevin Diks (28) vom FC Kopenhagen.