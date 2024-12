Winter-Schnäppchen: Zwei Bundesligisten an Vargas dran

Seit 2019 spielt Ruben Vargas schon beim FC Augsburg. Doch nun scheint sich die Zeit des Schweizers bei den Fuggerstädtern dem Ende zuzuneigen. Wie ‚Sky‘ berichtet, macht der 26-Jährige keine Anstalten, seinen zum Ende der Saison auslaufenden Vertrag zu verlängern. An potenziellen Abnehmern scheint es nicht zu mangeln.

Laut dem TV-Sender sind Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt an Vargas interessiert. Die Spur zu den Fohlen soll dabei heißer sein als zu der Eintracht. Ein Transfer könnte derweil schon im Winter über die Bühne gehen. Mehr als 1,5 bis zwei Millionen Euro dürften aufgrund der geringen Restlaufzeit des Vertrags von Vargas nicht fällig werden.

Doch nicht nur hierzulande ist der flexible Offensivspieler begehrt, auch der FC Sevilla und der FC Villarreal prüfen einen Transfer des Rechtsfußes. Wo es Vargas hin verschlägt, ist noch offen, fest steht nur, dass der langjährige Augsburger den nächsten Schritt in seiner Karriere machen will. Für den FCA absolvierte er bislang 160 Spiele, in denen er 23 Tore erzielte und 19 Vorlagen beisteuerte.