Barça-Zukunft: Félix spricht Klartext

João Félix wünscht sich einen Verbleib beim FC Barcelona über den Sommer hinaus. „Meine Position ist klar, ich will in Barcelona bleiben. Ich wäre glücklich darüber, denn meine Familie fühlt sich wohl hier, aber es hängt nicht von mir ab. Wir werden sehen, was passiert. Ich würde gerne im Camp Nou spielen. Wir müssen sehen, was nötig ist, um es möglich zu machen“, so der portugiesische Offensivspieler gegenüber ‚Jijantes FC‘.

Der Leihvertrag bei Barça läuft zum Saisonende aus. Bis 2029 ist Félix noch an Atlético Madrid gebunden. Eine Zukunft bei den Rojiblancos ist allerdings äußerst unwahrscheinlich, das Verhältnis zu Trainer Diego Simeone ist zerrüttet. Einen Seitenhieb auf seinen Stammverein wollte sich der 24-Jährige im Interview nicht verkneifen. Félix stellt klar: „Der FC Barcelona ist der größte Klub in Spanien.“