Klubs vor Einigung: Vagnoman auf dem Sprung zum VfB

Josha Vagnoman kann wohl schon die Koffer für seinen Transfer zum VfB Stuttgart packen. Nach Informationen der ‚Stuttgarter Nachrichten‘ befinden sich Schwaben bei der Verpflichtung des 21-jährigen Außenverteidigers, sowohl rechts als auch links einsetzbar, „auf der Zielgeraden“. Schon am kommenden Montag könne der U21-Nationalspieler bei seinem neuen Klub loslegen.

Vor zwei Tagen wurde bekannt, dass sich der VfB mit dem Spieler selbst einig ist. Nun werden in Kürze die beiden Klubs nachziehen. Vagnomans Noch-Arbeitgeber Hamburger SV forderte zunächst eine Ablöse im Bereich von sieben Millionen Euro, der Bundesligist bot deren 4,5. Laut ‚Stuttgarter Nachrichten‘ wird sich Ablöse im Bereich des VfB-Gebots einpendeln.

Wunsch nach Erstklassigkeit

Die Stuttgarter können sich somit als Gewinner des Ablösepokers fühlen. Offenkundig benötigt der HSV Geld. Zur Erinnerung: Der Verkauf von Offensivmann Sonny Kittel in die MLS kam nicht zustande. Diese eingeplanten Einnahmen müssen für weiteren Transferspielraum kompensiert werden. Dies geschieht nun durch den Vagnoman-Transfer.

Für den gebürtigen Hamburger stand nach dem in der Relegation verpassten Aufstieg fest, dass in diesem Sommer der Sprung in die Erstklassigkeit erfolgen soll. Die Stuttgarter erfüllen ihm nun diesen Wunsch. Vagnoman soll einen Vierjahresvertrag erhalten.