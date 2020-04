Atlético: Lacazette in der Pole

Bei der Suche nach einem neuen Stürmer für Atlético Madrid führt die heißeste Spur offenbar in die Premier League. Laut der ‚as‘ liegt Alexandre Lacazette sozusagen in der Pole Position. Die Colchoneros sehen gute Chancen, den französischen Angreifer im Sommer vom FC Arsenal loszueisen.

In Madrid könnte der 28-Jährige in die Fußstapfen von Diego Costa (31) treten, für den Atletí einen zahlungskräftigen Abnehmer sucht. Alternativen zu Lacazette sind Rodrigo (29) vom FC Valencia, Edinson Cavani (33) von Paris St. Germain, Arkadiusz Milik (26) von der SSC Neapel und Mauro Icardi (27), der aktuell von Inter Mailand an Paris St. Germain verliehen ist.