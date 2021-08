Bericht: Werder schnappt sich Torschützenkönig Giakoumakis

Der zuletzt in Fankreisen stark in die Kritik geratene Frank Baumann könnte in Kürze für einen echten Paukenschlag auf dem Transfermarkt sorgen. Wie das griechische Portal ‚Sportime‘ mit Verweis auf eigene Informationen berichtet, steht Torjäger Georgios Giakoumakis von VVV Venlo vor dem Wechsel zum SV Werder Bremen. Die Ablöse soll bei rund zwei Millionen Euro liegen, lediglich letzte Details mit dem Spieler seien noch zu klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Spielzeit wurde Giakoumakis mit 26 Treffern aus 30 Spielen Torschützenkönig der Eredivisie, konnte den Abstieg seines Arbeitgebers jedoch nicht verhindern. Eine Saison in der zweiten niederländischen Liga kam für den 26-Jährigen nicht infrage, offenbar aber wohl im deutschen Unterhaus.

Giakoumakis, der erst vor einem Jahr von AEK Athen gekommen war, ist körperlich robust, verfügt mit seinen 1,85 Meter über ein starkes Kopfballspiel und bringt außerdem viel Tempo mit. Der Vergleich mit Josh Sargent (21), den es zu Norwich City zog, liegt nahe.