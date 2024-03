Elversberg tütet ersten Sommer-Deal ein

Die SV Elversberg rüstet sich für die kommende Saison. Wie der Zweitligist vermeldet, wird Filimon Gerezgiher mit einem ab dem Sommer gültigen Dreijahresvertrag ausgestattet. Der 23-jährige Offensivspieler wechselt ablösefrei aus der Regionalliga ins Saarland. Für den SGV Freiberg sammelte der Ex-Stuttgarter 15 Scorerpunkte (zehn Treffer, fünf Vorlagen) in 26 Einsätzen.

„Wir sehen in Filimon Gerezgiher großes Potenzial. Er bringt durch seine Schnelligkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Technik eine vielversprechende Veranlagung mit und hat hier die Möglichkeit, die nächsten Schritte zu machen“, lässt sich SVE-Boss Nils-Ole Book zitieren. Gerezgiher selbst sagt: „Ich freue mich sehr über die Chance, mich in Elversberg zu beweisen. Was der Verein und die Mannschaft in den letzten Jahren geleistet haben, ist beeindruckend.“