Werder: Groß macht Schluss

Christian Groß hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Wie der SV Weder offiziell bestätigt, wird der Defensivallrounder seine Profikarriere nach der laufenden Saison beenden. Groß hatte den VfL Osnabrück 2018 verlassen und sich den Bremern angeschlossen. Nach einem Jahr in der zweiten Mannschaft gehörte der 35-Jährige ab der Saison 2019/20 fest zum Profikader. Insgesamt sammelte er 111 Pflichtspiele für Werder.

„Die Entscheidung ist mir extrem schwergefallen. Ich habe das ganze Leben Fußball gespielt – meine Familie kennt mich nicht anders. Es ist aber auch keine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft, sondern ein Gedanke, der reift. Bei mir ist dieser in Abstimmung mit meiner Frau und meiner Familie in der Weihnachtszeit gekommen, dass für mich nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um die Schuhe an den Nagel zu hängen“, so Groß, auf den ein Anschlussvertrag bei Werder wartet.