Real vor historischem Transfer

Real Madrid wird aller Voraussicht nach in Kürze die Verpflichtung von Jeremy de León bekanntgeben. Wie ‚Relevo‘ vermeldet, ist der Transfer des 19-jährigen Rechtsaußen praktisch unter Dach und Fach. Auch der FC Valencia und der FC Villarreal waren an de León interessiert.

Der Linksfuß kommt vom spanischen Drittligisten CD Castellón und wird sich in Madrid in die Geschichtsbücher eintragen. Denn nie zuvor stand ein Spieler aus Puerto Rico bei den Königlichen unter Vertrag. De León soll zunächst in der zweiten Mannschaft von Real unter Trainer Raúl Fuß fassen.