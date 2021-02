Die Top-Torjäger der Champions League

Sein Doppelpack gegen den FC Sevilla hat Erling Haaland an die Spitze der besten Torschützen der aktuellen Champions League befördert. Im Schnitt hat der Norweger in der Königsklasse alle 54 Minuten getroffen – eine beeindruckende Quote. Aber auch der Zweitplatzierte Olivier Giroud ist häufig zur Stelle. Für ein Tor braucht der Franzose sogar nur 38 Minuten.

Aus der Bundesliga hat es neben Haaland auch noch Alassane Pléa von Borussia Mönchengladbach unter die besten zehn Torjäger der Champions League geschafft. Es sieht aber stark danach aus, dass sich der Franzose mit den Fohlen im Achtelfinale aus dem Wettbewerb verabschieden wird.