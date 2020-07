Arminia: Kommt Córdova?

Arminia Bielefelds Suche nach einer Mittelstürmer-Ergänzung zu Kapitän und Zweitliga-Torschützenkönig Fabian Klos (32) geht weiter. Hendrik Weydandt (25) ist aus dem Rennen, entschied sich für eine Verlängerung in Hannover.

Neu im Fokus: Sergio Córdova vom FC Augsburg. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Die Fuggerstädter würden den 22-jährigen Venezolaner gerne verleihen, Córdova soll Spielpraxis sammeln. Bielefeld ist dabei nicht die einzige Option, auch im Ausland gibt es Interesse.

„In Italien und Spanien beliebt“

Berater Pablo Bengoechea sagte Ende Juni bei ‚Tuttomercatoweb.com‘: „Sergio ist in Italien und Spanien beliebt, einige Mannschaften von dort sind interessiert. Die Bundesliga ist gerade erst beendet, er hat einen Vertrag in Augsburg und das wichtigste ist, die Weiterentwicklung nicht zu stoppen. Wir werden sehen, was passiert.“

Córdova steht seit drei Jahren in Augsburg unter Vertrag, über den Status als Ergänzungsspieler kam er bisher nicht hinaus. 360 Einsatzminuten und zwei Tore stehen in der abgelaufenen Saison auf seinem Konto. Eine Luftveränderung könnte neuen Auftrieb geben.