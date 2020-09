Bayer & Kolasinac: Gehaltshürde überwunden?

Der mögliche Transfer von Sead Kolasinac zu Bayer Leverkusen nimmt offenbar an Fahrt auf. Laut ‚Sky‘ ist eine Einigung in puncto Gehalt in den Verhandlungen wohl kein Problem mehr. Es gehe nun hauptsächlich darum, eine Einigung zwischen den Klubs zu finden. Die Gespräche seien „intensiv“.

Bayer befindet sich nach wie vor auf der Suche nach einem Linksverteidiger und einem Innenverteidiger mit starkem linken Fuß. Beim FC Arsenal füllte Kolasinac bereits beide Rollen aus.