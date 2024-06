Bayerns konsequenter Plan mit Pavlovic & Stanisic

Bei der EM ist Aleksandar Pavlovic aufgrund anhaltender Probleme an den Mandeln nicht dabei. Von diesem Rückschlag mal abgesehen verläuft die noch junge Karriere des defensiven Mittelfeldspielers bislang wie im Bilderbuch. Kein Wunder, dass der FC Bayern große Pläne mit seinem Jungstar hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge will der Rekordmeister Pavlovics Vertrag um zwei weitere Jahre ausdehnen und den Sechser bis 2029 an sich binden. Das Vertrauen in den 20-Jährigen ist groß. Pavlovic zählt schon jetzt zu den Gewinnern des Trainerwechsels, obwohl er noch nie unter dem neuen Coach Vincent Kompany zum Einsatz gekommen ist.

Lese-Tipp

Bayern-Talent Schenk vor Wechsel in Liga zwei

Das Gleiche gilt für Josip Stanisic. Der kroatische EM-Teilnehmer ist auf Bayerns rechter Abwehrseite fest eingeplant. Beim Deutschen Meister Bayer Leverkusen hat der 24-Jährige einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht und soll laut ‚Sport Bild‘ ebenfalls mit einem Langzeitvertrag bis 2029 belohnt werden. Stanisics aktuelles Arbeitspapier endet 2026.