Thiago kommentiert Barça-Gerüchte

Liverpool-Profi Thiago bringen die Spekulationen um eine Rückkehr zum FC Barcelona nicht aus der Ruhe. Auf einer Pressekonferenz sagte der Spanier über das angebliche Interesse von Neu-Trainer Xavi: „Diese Gerüchte sind mir egal. Ich konzentriere mich auf die Aufgabe, die ich für mein Team habe und auf die Jahre, die ich mit meinem Team habe.“

Thiago stammt aus der Barça-Jugend und spielte bis 2013 für die Katalanen, ehe es ihn über den FC Bayern zum FC Liverpool verschlug. Der Wechsel an die Anfield Road sei zu „100 Prozent [...] die richtige Wahl“ gewesen. An die Reds ist der 30-jährige Mittelfeldspieler vertraglich noch bis 2024 gebunden. Thiago bestritt in dieser Saison erst acht Pflichtspiele, eine Wadenverletzung setzte ihn mehrere Wochen außer Gefecht.