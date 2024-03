United-Abgang? Klartext von Fernandes

Bruno Fernandes hat nicht die Absicht, Manchester United im Sommer zu verlassen. „Ich möchte hier bleiben und weiter Teil des Projekts sein“, stellt der Offensivstar gegenüber ‚A Bola‘ klar. Ein Gespräch über Zukunft und Perspektive habe er mit den neuen Klub-Eigentümern vom Chemiekonzern INEOS bereits geführt.

Zweifellos wäre eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus auch im Sinne der Vereinsspitze. In der laufenden Saison zählt Fernandes erneut zu den Leistungsträgern seiner Mannschaft, steuerte bislang acht Saisontore und neun Vorlagen in 38 Pflichtspielen bei. Sein Vertrag endet übernächstes Jahr und kann per Option um eine weitere Spielzeit verlängert werden.