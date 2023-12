Medien: Klose-Deal geplatzt

Miroslav Klose wird wohl nicht als neuer Cheftrainer beim 1. FC Kaiserslautern anheuern. Nach Informationen von ‚Sport1‘ ist ein Deal mit dem 45-Jährigen geplatzt. Auch die Spur zu Michael Wimmer von Austria Wien sei nicht mehr heiß.

Der Tabellenelfte der zweiten Liga befindet sich damit weiter auf Trainersuche. Dirk Schuster war am Donnerstag am Betzenberg entlassen worden. Als Begründung führte der Klub die „aktuelle sportliche Lage in der Pfalz“ an. Vier der vergangenen fünf Spiele gingen verloren.