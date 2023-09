Trainingsrückkehr: Füllkrug-Einsatz wackelt weiter

Borussia Dortmund kann im Spiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr) womöglich wieder auf Niclas Füllkrug zurückgreifen. Wie Cheftrainer Edin Terzic auf der heutigen Pressekonferenz bekanntgab, konnte der Mittelstürmer bereits wieder im Mannschaftstraining mitwirken: „Niclas Füllkrug stand gestern zum ersten Mal wieder auf dem Platz.“

Nach dem morgigen Abschlusstraining, so Terzic, werde man entscheiden, „ob es für den Spieltagskader und möglicherweise Einsatzminuten am Wochenende reicht“. Füllkrug war angeschlagen zur Nationalmannschaft gereist, hatte sich dann nach ausgebliebener Genesung wieder auf den Weg nach Dortmund gemacht. Geht alles gut, könnte der Neuzugang von Werder Bremen am Samstag seine zweite Partie für den BVB absolvieren.