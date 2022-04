Wimmer heuert in Wolfsburg an

Nach lediglich einer Saison im Trikot von Arminia Bielefeld zieht Patrick Wimmer (20) weiter: Wie der VfL Wolfsburg offiziell verkündet, wird der Außenstürmer im Sommer zu den Niedersachsen stoßen und erhält einen Fünfjahresvertrag. Dem Vernehmen nach beläuft sich die Höhe der Ausstiegsklausel auf sieben Millionen, bei einem Abstieg der Ostwestfalen könnte die Summe auf fünf Millionen Euro fallen.

„Ich freue mich wirklich, dass der Wechsel nach Wolfsburg nun zustande gekommen ist. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen ist mir ein sehr gutes Gefühl vermittelt worden. Mein Ziel ist es, vom ersten Tag an Vollgas zu geben, um mit dem Klub Erfolge zu feiern und möglichst regelmäßig um die internationalen Plätze mitzuspielen“, sagt Wimmer.

„Patrick passt perfekt in unser Anforderungsprofil“, so VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer, „er ist vielseitig einsetzbar, kann bevorzugt auf beiden offensiven Außenbahnen, aber auch als zweite Spitze oder als Rechtsverteidiger eingesetzt werden. Er bringt Wucht, Dynamik und Tempo mit. Außerdem verfügt er über eine tolle Schusstechnik, spielt unbekümmert auf, kreiert Chancen und hat ein Auge für seine Mitspieler. Er will sich immer weiter verbessern und wird unser Spiel auf jeden Fall bereichern.“

Der Österreicher war im Sommer 2021 von Austria Wien zu den Arminen gestoßen und gehörte in dieser Spielzeit zu den absoluten Leistungsträgern. Die Wölfe haben mit dem Polen Jakub Kaminski (20) bereits ein anderes Jungtalent für die kommende Spielzeit verpflichtet. Dieser ist ebenfalls auf der Außenbahn beheimatet.