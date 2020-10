Löw lobt „herausragenden“ Moukoko

Jogi Löw sieht großes Potenzial in Youssoufa Moukoko, dem 15-jährigen Supertalent von Borussia Dortmund. Gegenüber ‚bundesliga.com‘ lobt der Bundestrainer den Stürmer in den höchsten Tönen: „Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass jemand in seinem Alter so viele Tore in der U19-Bundesliga schießen kann gegen Spieler, die alle zwei bis drei Jahre älter sind als er.“

„Er ist ein außergewöhnliches Talent. Es ist sehr schwierig, wenn man zwei Jahre jünger ist. Moukoko war bisher in allen Jugend-Mannschaften herausragend,“ so Löw weiter. In den vergangenen zwei Spielen erzielte der deutsche U20-Nationalspieler sechs Treffer für die U19 von Borussia Dortmund und kommt nun in 31 Partien auf unglaubliche 58 Torbeteiligungen (47 Tore, elf Assists).