Fürth klärt Trainerfrage

Greuther Fürth geht nach dem gelungenen Klassenerhalt in Liga zwei mit seinem Trainerduo auch in die kommende Spielzeit. Wie das Kleeblatt mitteilt, bleiben Thomas Kleine als Chefcoach sowie Milorad Petkovic als dessen Co-Trainer an Bord. Das Duo hatte im Saisonendspurt interimsweise von Ex-Trainer Jan Siewert übernommen und konnte Fürth in den verbleibenden zwei Partien mit vier Punkten noch auf Platz 13 führen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Beide haben es geschafft, in einer sehr schwierigen Situation unsere Mannschaft erfolgreich über die Ziellinie zu führen und es war trotz der Kürze der Zeit schon zu sehen, worauf sie Wert legen“, erklärt Sportdirektor Stephan Fürstner und sagt weiter: „Wir werden einen größeren Umbruch in der Mannschaft haben und ich bin mir sicher, dass wir es gemeinsam schaffen etwas aufzubauen.“