Fati bestätigt: „Hatte Angebote aus dem Ausland“

Ansu Fati hatte die Möglichkeit, den FC Barcelona zu verlassen. „Ja, ich hatte Angebote aus dem Ausland, aber mein Traum war es, hierzubleiben. Vom ersten Tag an habe ich Jorge Mendes gesagt, dass meine erste Option immer ist, bei Barça zu bleiben. Er hat das sehr gut verstanden und ich bin sehr glücklich, dass der Verein mir vertraut hat“, erklärte der 18-Jährige auf der heutigen Pressekonferenz.

Ein neuer Vertrag bis 2027 und eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro zeigen recht deutlich, wie groß das Vertrauen der Katalanen gegenüber ihrem Offensivtalent ist. Dass dieses aber ebenso nicht unbegründet ist, zeigt ein Blick auf die aktuellen Statistiken. Zwei Tore und eine Vorlage gelangen Fati in der laufenden Spielzeit. Und das in nur drei Ligaspielen direkt nach einer schweren Meniskusverletzung.