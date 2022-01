Juve verhandelt Scamacca-Transfer

Juventus Turin will in Sachen Gianluca Scamacca erste konkrete Schritte unternehmen. Wie ‚Goal.com‘ berichtet, ist für kommende Woche eine erste Verhandlungsrunde mit US Sassuolo geplant. Beim Klub aus der Emilia-Romagna steht der wuchtige Mittelstürmer noch bis 2025 unter Vertrag.

Bei den Verhandlungen soll es primär um einen Wechsel im Sommer gehen. Nach der Kreuzbandverletzung von Federico Chiesa wurde Scamacca aber auch bereits als Sofortverstärkung im Winter gehandelt. Gut möglich, dass in der kommenden Woche über beide Szenarien diskutiert wird. Der 23-Jährige ist bei den Neroverdi gesetzt und erzielte in der laufenden Saison bereits acht Tore.