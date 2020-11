Der Stand bei Mustafi

Shkodran Mustafi bleibt ein heißer Abschiedskandidat beim FC Arsenal. Wie der TV-Sender ‚Sky‘ berichtet, sind zuletzt zwar Vertragsgespräche zwischen beiden Parteien geführt worden, haben allerdings nie ein konkretes Stadium erreicht. Eine Verlängerung über 2021 hinaus sei nach wie vor unwahrscheinlich.

Das gilt laut ‚Sky‘ auch für einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Dort wurde Mustafi in den vergangenen Tagen gehandelt, weil er angeblich mit einer Rückkehr in seine nahegelegene Heimat Bad Hersfeld kokettiert. Weitere Klubs, mit denen der 28-jährige Defensiv-Allrounder zuletzt in Verbindung gebracht wurde: Lazio Rom, die SSC Neapel sowie der FC Barcelona.