Werder lehnt Gruev-Angebot ab

Der SV Werder will Ilia Gruev nicht ziehen lassen. Nach Informationen der ‚Bild‘ haben die Bremer ein Angebot in Höhe von vier Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldspieler abgelehnt. Der Absender der Offerte ist nicht bekannt.

Gruev steht an der Weser noch bis 2025 unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam der 23-jährige Bulgare unter Trainer Ole Werner in 32 Pflichtspielen zum Einsatz. Das Werder-Trikot trägt Gruev schon seit acht Jahren.