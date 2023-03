Hannover reagiert auf Ondoua-Vorwürfe

Hannover 96 will die Vorwürfe von Gaël Ondoua (27) nicht auf sich sitzen lassen. Gegenüber der ‚Bild‘ findet Hannovers Sportdirektor Marcus Mann deutliche Worte: „So gehts‘ nicht. Wir lassen uns nicht auf der Nase rumtanzen. Diesem Schauspiel kann ich nicht tatenlos zuschauen. Was er mit dieser Inszenierung erreichen will, ist offensichtlich. Aber wenn sich jemand persönlich wichtiger nimmt als das große Ganze, dann funktioniert es nicht.“

Zur Erläuterung: Ondoua wurde am gestrigen Mittwoch vorübergehend vom Trainingsbetrieb der Profis suspendiert und erklärte daraufhin: „Ich weiß nicht, was ich Böses getan habe. Es tut weh, was hier passiert. Ich habe WM gespielt, bei 96 immer alles gegeben. Es muss etwas Persönliches sein.“ Darüber hinaus bemängelte der Mittelfeldspieler, dass man ihm die Suspendierung per Nachricht mitgeteilt habe. Letzteres entspricht Mann zufolge jedoch nicht der Wahrheit. Ondoua sei in einem persönlichen Gespräch über die Entscheidung informiert worden. Bei den 96ern besitzt der kamerunische WM-Fahrer noch einen Vertrag bis zum Sommer, eine Fortführung der Zusammenarbeit wurde von Vereinsseite bereits ausgeschlossen.

