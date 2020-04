Offiziell: Paderborn stellt sich neu auf

Fabian Wohlgemuth, bis Anfang Oktober bei Zweitligist Holstein Kiel tätig, heuert beim SC Paderborn an. Wie der Bundesligist mitteilt, übernimmt der 41-Jährige zum 1. Mai die Position als Geschäftsführer Sport und erhält einen Vertrag bis 2022. Die Zusammenarbeit mit Vorgänger Martin Przondziono wird mit sofortiger Wirkung beendet.

Elmar Volkmann, Vorsitzender des Wirtschaftsrates, erklärt: „In unserer aktuellen Situation benötigen wir an der sportlichen Spitze einen Mann mit profunder Marktkenntnis und der Fähigkeit, sich auf wechselnde Gegebenheiten einzustellen. All das trifft auf Fabian Wohlgemuth zu. Wir wünschen ihm bei uns in Paderborn den besten Erfolg.“