Osako wechselt nach Japan

Werder Bremen und Yuya Osako gehen nach drei Jahren wieder getrennte Wege. Der japanische Offensivspieler wechselt mit sofortiger Wirkung in seine Heimat zu Vissel Kobe. Zur Vertragslänge macht der Erstligist keine Angaben.

Osako freut sich über den Schritt zurück in die Heimat: „In zwölf Jahren Profifußball und sieben Jahren in Deutschland habe ich viele Erfahrungen gesammelt. Nun habe ich mich voller Überzeugung dazu entschlossen, zu Vissel Kobe zu wechseln, um mich einen Schritt weiterzuentwickeln.“

Osakos Kontrakt in Bremen lief nur noch bis zum nächsten Sommer, entsprechend überschaubar fällt die Ablösesumme aus. Zu Werder war der heute 31-Jährige einst für 4,5 Millionen Euro vom 1. FC Köln gewechselt. In 87 Einsätzen markierte Osako 23 Scorerpunkte (15 Tore, acht Assists).

【ヴェルダー・ブレーメンより完全移籍加入】



FW 大迫勇也選手が完全移籍で加入することに決まりました。@werderbremen and #visselkobe have agreed to the transfer of Yuya Osako.

