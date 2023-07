Tuchel erhöht Druck auf Mané: „Kennt die Meinung des Klubs“

Thomas Tuchel hat nun auch öffentlich angedeutet, dass der FC Bayern Sadio Mané (31) einen Vereinswechsel nahegelegt hat. In einer Medienrunde sagte der Bayern-Trainer am heutigen Samstag: „Er ist hinter den Erwartungen geblieben.“

„Die Konkurrenzsituation“, so Tuchel weiter, sei beim deutschen Rekordmeister „extrem hoch, die Ausgangslage keine leichte für ihn. Das weiß der Spieler auch, er kennt meine Meinung und die Meinung des Klubs.“

Mané, der sich eigentlich lieber in München durchsetzen würde, könnte es nun nach Saudi-Arabien ziehen. Berater Björn Bezemer soll in dieser Woche Verhandlungen mit Ronaldo-Klub Al Nassr geführt haben. Ob die einst an Liverpool gezahlten 32 Millionen Euro wieder einzunehmen sind, bleibt allerdings abzuwarten.