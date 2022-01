Noch diese Woche: Newcastle will neuen Stürmer

Newcastle United will nach der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Kieran Trippier (31) in der Offensiv nachlegen. ‚Sky Sports‘ zufolge würde der Tabellenvorletzte der Premier League am liebsten noch vor dem Ligaspiel gegen den FC Watford am Samstag (16 Uhr) einen neuen Stürmer unter Vertrag nehmen.

Hintergrund ist neben neuer finanzieller Mittel auch die Wadenverletzung von Callum Wilson (29), die den Angreifer noch einige Wochen außer Gefecht setzen wird. Laut ‚Sky Sports‘ haben die Magpies Interesse an Dominic Solanke (24, AFC Bournemouth), Chris Wood (30, FC Burnley), Divock Origi (26, FC Liverpool), Sardar Azmoun (27, Zenit St. Petersburg) und Patrik Schick (25, Bayer Leverkusen).