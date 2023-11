FC Bayern: Guerreiros Spitze gegen den BVB

Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Bayern hat Raphaël Guerreiro große Unterschiede ausgemacht. Beim TV-Sender ‚beIN Sports‘ sagte der portugiesische Nationalspieler: „Ich habe sofort gespürt, dass Bayern ein anderer Verein mit einer anderen Mentalität ist.“ Gerade die Mentalitätsfrage beschäftigte den BVB in den vergangene Wochen und Monaten immer wieder, insbesondere nach der verpassten Meisterschaft am letzten Spieltag der Vorsaison.

Zu seiner aktuellen Situation äußerte sich Guerreiro auch. „Nach zehn Tagen Training verletzte ich mich, deshalb hatte ich nicht den Start, den ich mir erhofft hatte. Aber ich bin regelmäßig bei der Mannschaft, die Integration hat also gut geklappt. Jetzt bin ich zurück und ich bin mir sicher, dass die Dinge in die richtige Richtung gehen werden“, so der Linksfuß. Für den 29-Jährigen stehen bisher erst drei Pflichtspieleinsätze im Trikot des Rekordmeisters zu Buche.