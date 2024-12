BVB-Krise: Sahin bezieht Stellung

Nuri Sahin hat sich zur ausbleibenden sportlichen Entwicklung seit seiner Amtsübernahme im Sommer geäußert. Gegenüber klubeigenen Medien erklärt der Trainer von Borussia Dortmund: „Wir sind in der Bundesliga definitiv noch nicht da, wo wir uns selbst sehen, wo wir sein müssten. Dass es kritisch beäugt wird – auch von mir – ist völlig normal. Wir hatten zu viele Auf und Abs.“

Das bisherige Abschneiden nennt Sahin eine „Ergebniskrise“. Alledings sieht der BVB-Coach auch strukturelle Defizite: „Es gab immer wieder Rückschläge in der Entwicklung. Ich erwarte schon von mir und meiner Mannschaft, dass wir stabiler auftreten. Das müssen wir hinbekommen – so schnell wie möglich.“ Um seinen Job muss der 36-Jährige nach dem 3:1-Erfolg in Wolfsburg am vergangenen Wochenende nicht akut fürchten.