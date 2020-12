Tottenham vs. Fulham abgesagt

Das für den heutigen Mittwochabend (19 Uhr) angesetzte Premier League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Fulham wurde kurzfristig verschoben. Wegen einer hoher Anzahl an positiven Covid-19-Fällen in Kader und Staff hatte Fulham die Liga um eine Verlegung der Partie gebeten.

Ein neues Datum steht noch nicht fest. Zuvor mussten in England wegen der Corona-Pandemie bereits die Spiele zwischen Manchester City und dem FC Everton sowie Newcastle United und Aston Villa abgeblasen werden.

We can confirm that our Premier League home fixture against Fulham, scheduled to take place this evening, has been postponed.#THFC ⚪️ #COYS