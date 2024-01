Großer Knall in Katalonien: Xavi verkündet Barça-Aus

Die Zeit an der Seitenlinie des FC Barcelona wird für Xavi bald enden. Die Katalanen haben am Abend bekanntgegeben, dass die Klub-Ikone zum Saisonende von seinem Posten als Coach zurücktreten wird. „Ich denke, die Situation verdient einen Kurswechsel und als Culer kann ich diese Situation nicht zulassen“, sagte Xavi auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den FC Villarreal (3:5).

Bereits in den vergangenen Wochen wurde die Kritik am Trainer größer. Die Formkrise von Barça gipfelte heute in der Blamage gegen Villarreal. Xavis Entscheidung fiel laut seiner Aussagen schon vor einigen Tagen. Auf die kritischen Stimmen der Presse reagierte der frühere Mittelfeldmaestro wie folgt: „Jetzt wird alles ruhiger und wir können um die Champions League kämpfen. Zumindest werdet ihr (die Presse, Anm.d.Red.) mich mit dieser Entscheidung nicht mehr umbringen.“

Zudem betonte Xavi, dass die Spieler sich nun freier fühlen können und er deshalb auch auf einen Leistungsschub hofft. „Dieser Verein braucht einen Dynamikwechsel. Barça zu verlassen ist für alle Beteiligten die bestmögliche Entscheidung“, begründet der Übungsleiter seine Entscheidung.