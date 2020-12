BVB: Favre muss gehen – nur wann?

Vor öffentlicher Kritik war Lucien Favre bei Borussia Dortmund selten sicher. Nach dem blamablen 1:5 gegen den VfB Stuttgart kommt auch mehr oder weniger direkte Kritik aus den eigenen Reihen. Mats Hummels erklärte im Anschluss an die Klatsche, er vermisse den „sinnvollen Fußball“.

„Sinnvoll heißt: Risiko da, wo es angebracht ist und einen Ertrag bringt. Wir spielen leider Risiko in Räumen, in denen der Ertrag klein ist, die defensive Konsequenz daraus aber sehr groß“, so Hummels bei ‚Sky‘, „oft können wir das durch individuelle Klasse kaschieren, heute ging das gnadenlos schief. Wir haben uns im Minutentakt ins eigene Fleisch geschnitten.“

Der 31-jährige Innenverteidiger monierte das „klein-klein durch enge Räume“ und die daraus resultierende „riesig hohe Ballverlustquote. Wenn es klappt, sieht es gut aus, nach schönem Fußball. Aber es klappt in den seltensten Fällen.“ Hummels sehe „zu viel Geschnicke […], wir haben zu wenig Tiefe im Spiel, kommen zu wenig entgegen und provozieren so die eigenen Ballverluste.“

Spätestens im Sommer ist Schluss

Kritik am BVB-Spiel – für dessen Ausrichtung Trainer Favre verantwortlich ist. Der 63-jährige Schweizer steht noch bis zum Saisonende in Dortmund unter Vertrag. Eine Verlängerung wird es nicht geben, berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘. Das stehe allerspätestens seit dem gestrigen Samstag fest.

Ob es eine vorzeitige Trennung geben wird? Offen, zumal der Markt aktuell kaum Alternativen hergibt. Der BVB jedenfalls konnte nur eines der vergangenen fünf Pflichtspiele gewinnen, droht in der Liga den Anschluss zu verlieren.

Möglich, dass die nun folgenden zehn Tage mit drei Partien in Liga und DFB-Pokal entscheidenden Charakter haben werden. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke wollte sich gestern nicht zu Favre äußern, kündigte lediglich an, man werde das Stuttgart-Spiel „analysieren“.