Aufstiegscoach Schmidt verlängert in Dresden

Aufsteiger Dynamo Dresden belohnt das Trainerteam um Chefcoach Alexander Schmidt für die gelungene Rückkehr in die zweite Liga. Wie die Sachsen mitteilen, wurde der Vertrag mit Schmidt sowie seinen beiden Assistenten Ferydoon Zandi und Heiko Scholz um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Schmidt hatte erst im April das Ruder bei Dynamo übernommen.

„Alexander Schmidt hat uns mit seinen fachlichen Fähigkeiten sofort weitergeholfen und das Projekt Wiederaufstieg mit einer tadellosen Bilanz in den unter seiner Leitung absolvierten sechs Spiele bereits einen Spieltag vor Saisonende erfolgreich zu Ende geführt. Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg auch in den kommenden zwei Jahren gehen und uns in der zweiten Bundesliga etablieren“, erklärt Sportchef Ralf Becker die Entscheidung.