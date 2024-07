Hack-Nachfolger? Borussia forciert Puertas-Transfer

Der Poker um Borussia Mönchengladbachs Wunschspieler Cameron Puertas wird heißer. Wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet, ist der Bundesligist in den Gesprächen mit Union Saint-Gilloise einer Einigung nähergekommen. FT hatte vor einer Woche exklusiv vom Interesse der Fohlen am Topscorer des belgischen Pokalsiegers berichtet.

Puertas hat eine bärenstarke Saison in Belgien hinter sich. In 56 Pflichtspielen war der offensive Mittelfeldspieler an 37 Treffern direkt beteiligt (14 Tore, 23 Assists). Angesichts solcher Zahlen ist die Borussia natürlich nicht allein mit ihrem Interesse. Um Puertas Dienste bemüht sich nach FT-Infos auch der FC Fulham intensiv. Zudem berichtet Tavolieri davon, dass dem Spanier auch ein lukratives Angebot aus der Saudi Pro League vorliegt. Als Ablöse steht grundsätzlich eine Summe zwischen zwölf und 15 Millionen Euro im Raum.

Hinweis auf Hack-Abgang?

Dass die Fohlen bei den Bemühungen um Puertas schnelle Fortschritte machen, könnte auch auf einen Abgang von Robin Hack hindeuten. Gladbachs bester Torschütze der vergangenen Saison (13 Treffer) steht beim VfB Stuttgart und Juventus Turin auf der Einkaufsliste. Darüber hinaus klopften in den vergangenen Tagen der FC Bologna und der FC Villarreal beim 25-Jährigen an. Dem Vernehmen nach bevorzugt Hack einen Wechsel zum VfB.