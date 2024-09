„Wichtige Rolle“: Wolfsburg verlängert mit Vranckx

Der VfL Wolfsburg bindet seinen Mittelfeldspieler Aster Vranckx für weitere Jahre an sich. Das 2025 auslaufende Arbeitspapier des 21-jährigen Belgiers wurde verlängert, die neue Laufzeit halten die Wölfe allerdings geheim. „Wir freuen uns, dass Aster Teil unseres Teams bleibt“, sagt VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz, „er spielt eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft und wir haben großes Vertrauen in ihn, dass er die Chance nutzt, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Seit 2021 spielt Vranckx für den VfL und bestritt bislang 55 Pflichtspiele. Einsatzzeiten und Standing schwankten je nach Trainer stark. Der aktuelle Wolfsburger Coach Ralph Hasenhüttl hat eine hohe Meinung von seinem Achter und will verstärkt auf Vranckx setzen. Man sei „überzeugt“, betont Schindzielorz, „dass noch viel Potenzial in Aster steckt“.