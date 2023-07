Uduokhai auf dem Sprung: Schnappt ein Bundesligist zu?

„Wir haben Felix ein Angebot zur Verlängerung gemacht, da wir ihn gerne langfristig in Augsburg gesehen hätten. Er hat uns jedoch mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird“, verriet Manager Stefan Reuter unter der Woche.

Die Faktenlage ist also klar: Felix Uduokhai wird den FC Augsburg spätestens in einem Jahr verlassen, dann endet das Arbeitsverhältnis mit den Fuggerstädtern. Will der FCA noch eine angemessene Ablöse, muss es in diesem Sommer zu einem Verkauf kommen.

Die SSC Neapel soll Interesse am 25-jährigen Innenverteidiger signalisieren, aber auch ein Verbleib in der Bundesliga ist möglich. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht Uduokhai bei Borussia Mönchengladbach „hoch im Kurs“.

Am Niederrhein könnte der FCA-Profi auf Nico Elvedi (26) folgen, dessen Vertrag ebenfalls 2024 ausläuft. Der Schweizer ist ein konkretes Thema bei Premier League-Klub Wolverhampton Wanderers, rund elf Millionen Euro Ablöse sind im Gespräch.