Münster schnappt sich Kinsombi

David Kinsombi schließt sich mit sofortiger Wirkung Preußen Münster an. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, kommt der 29-Jährige auf Leihbasis bis zum Saisonende von der Ligakonkurrenz aus Paderborn. Sport-Geschäftsführer Ole Kittner schwärmt: „David wird uns auf unterschiedliche Weise in der Rückrunde sehr guttun. Er kann intelligent und physisch verteidigen, aber vor allem im Ballbesitz die Verbindung in die Offensive sicherstellen. Er findet sehr häufig schnelle und gute Lösungen nach vorne und ist darüber hinaus ein Spieler, der gerne Verantwortung trägt. Er geht auf dem Platz voran und stellt sich dabei in den Dienst der Mannschaft.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Paderborn kommt Kinsombi in der laufenden Saison auf magere 121 Einsatzminuten, für den Aufsteiger aus Münster dürfte der zentrale Mittelfeldspieler mit seiner Erfahrung ein echter Gewinn sein. Insgesamt 220 Zweitligaspiele (31 Tore, 19 Vorlagen) konnte er bislang in seiner Karriere verbuchen.