Leipzig gibt Martínez ab

RB Leipzig lässt Torhüter Josep Martínez endgültig ziehen. Der FC Genua vermeldet die Verpflichtung des 25-jährigen Spaniers nach einjähriger Leihe. Dem Vernehmen nach bewegt sich die von Genua aktivierte Kaufoption zwischen drei und vier Millionen Euro. Beim Aufsteiger, der kommende Saison wieder in der Serie A spielt, war Martínez einer der Leistungsträger der abgelaufenen Spielzeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

In 30 Pflichtspielen stand der 1,91 Meter große Schlussmann zwischen den Pfosten und blieb dabei sensationelle 17 Mal ohne Gegentor. In der kommenden Saison soll der spanische Nationalspieler (ein Länderspiel) zum Klassenerhalt beitragen. Martínez war im Sommer 2020 von der UD Las Palmas zu Leipzig gewechselt und kam in seinen zwei Jahren in nur vier Pflichtspielen zum Einsatz.

Lese-Tipp

Bayern verpflichtet Laimer