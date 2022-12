Abwehr-Schlaks mit Torgefahr: Bayern schaut auf Juve-Debütanten

Im Sommer 2021 hatte Dean Huijsen die Qual der Wahl. Zahlreiche Topadressen wie Real Madrid und der FC Sevilla waren am Innenverteidiger dran – letztlich wechselte der damals 16-Jährige aber vom FC Málaga zu Juventus Turin.

Dort hinterließ er in den Jugendteams durchaus Eindruck – und glänzte insbesondere mit einer Menge Torgefahr. In 34 Spielen erzielte der Abwehrmann 14 Tore. Wohlgemerkt auch einige per Elfmeter. Doch auch bei Kopfbällen nach Standards ist Huijsen mit seinen 1,95 Metern Körperlänge eine Waffe.

62 Minuten für die Profis

Einen wichtigen Schritt auf der Karriereleiter ging der Abwehr-Schlaks am heutigen Donnerstag. In Juves Testspiel gegen HNK Rijeka (1:0) spielte Huijsen erstmals für die Profis. 62 Minuten stand der niederländische Juniorennationalspieler und U17-Vize-Europameister auf dem Feld.

Davon wird auch andernorts natürlich Notiz genommen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano verfolgen der FC Bayern und der FC Barcelona Huijsens Entwicklung ganz genau. Juve will sich aber gegen einen Abgang wehren und peile die Vertragsverlängerung über 2024 hinaus an. Ausgang offen.