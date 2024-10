Liverpool-Anfrage bei Alexander-Arnold-Ersatz

Der FC Liverpool beschäftigt sich mit Rechtsverteidiger Amar Dedic von Champions League-Teilnehmer RB Salzburg. Laut dem Portal ‚CaughtOffside‘ hat Liverpool sich Informationen über den 22-Jährigen eingeholt. Im kommenden Sommer droht den Reds der ablösefreie Verlust von Trent Alexander-Arnold (26), der mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht wird.

Folglich müssen die Liverpool-Verantwortlichen Ausschau nach Alternativen halten. Der bosnische Nationalspieler steht auf der Liste des Premier League-Teams weit oben. Dedic selbst strebt einen Wechsel auf ein höheres Niveau an und ist offen für den Schritt in die Premier League. Neben Dedich sind unter anderem auch Jeremie Frimpong (23/Bayer Leverkusen) und Vanderson (23/AS Monaco) Kandidaten an der Anfield Road.