Drei Verträge auf dem Tisch: Bayern & Eintracht drängen auf Bischof-Deal

Der Poker um Tom Bischof wird zu einem echten Showdown. Die TSG Hoffenheim hat ihren Mittelfeldjuwel längst ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt, dieses ließ der 19-Jährige aber bislang unbeantwortet. Da sein aktuelles Arbeitspapier am Saisonende ausläuft, darf er ohne Zustimmung seines Arbeitgebers mit anderen Klubs reden und auch dort einen Vertrag ab Sommer unterschreiben.

Und neben dem der TSG liegen jetzt offenbar zwei weitere Kontrakte auf Bischofs Tisch. Wie ‚Sky‘ berichtet, bietet Eintracht Frankfurt einen „sehr gut dotierten Vertrag bis 2030“. Sportvorstand Markus Krösche bestätigte erst gestern die Bemühungen um Bischof. Die ‚FAZ‘ brachte sogar einen Bischof-Wechsel noch in diesem Winter ins Spiel. Dem Bericht zufolge sprechen gleich drei Faustpfänder für die Eintracht.

‚Sky‘ schlägt nun aber in eine andere Kerbe. Der TV-Sender berichtet, dass sowohl Frankfurt als auch Hoffenheim davon ausgehen, dass Bischof am Ende beim FC Bayern unterschreiben wird. Die Münchner haben laut ‚Sky‘ ebenfalls einen konkreten Vertrag bei der Seite des DFB-Juniors vorgelegt. Die Antwort steht offenbar noch aus. Laut älteren Informationen der ‚Bild‘ erwägt der Rekordmeister, Bischof im Fall des Zuschlags zwecks Spielpraxis sofort an einen anderen Klub zu verleihen.

BVB-Gerüchte um Bischof erkaltet

Ebenfalls noch im Rennen ist ‚Sky‘ zufolge der VfB Stuttgart. Die ‚FAZ‘ nannte gestern außerdem Juventus Turin, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig als Interessenten. Gerücht um einen Bischof-Wechsel zu Borussia Dortmund sind fürs Erste erkaltet.