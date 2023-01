Gladbach verlängert mit Walde

Bei Borussia Mönchengladbach traut man Simon Walde den Durchbruch zu. Der 18-jährige Rechtsverteidiger hat am Niederrhein seinen ersten Profivertrag unterschrieben. „Ich bin seit der U9 bei Borussia und komme hier aus der Umgebung. Wenn man hier durch das Stadion läuft, ist es immer der große Traum, hier irgendwann einen Profivertrag unterschreiben zu dürfen. Dass das jetzt geklappt hat, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Es erfüllt mich mit Stolz“, so Walde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der deutsche U17-Nationalspieler ist derzeit Teil von Gladbachs A-Jugend, seit Ende August fehlte er aufgrund einer mittlerweile auskurierten Knieverletzung. Sportdirektor Roland Virkus erklärt: „Simon durfte die Saisonvorbereitung und das Trainingslager mit den Profis absolvieren und hat sich dort gut behauptet – und das, obwohl er in der vergangenen Saison noch in der U17 gespielt hat. Dass es wieder mal ein echtes Fohlen – Simon ist seit der U9 bei Borussia – in die Lizenzmannschaft geschafft hat, freut uns ganz besonders.“

Lese-Tipp

Bayern-Gerüchte um Sommer: Farke äußert sich