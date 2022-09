Allan unterschreibt bei Al Wahda

Mittelfeldspieler Allan wechselt vom FC Everton in die Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort unterzeichnet der 31-jährige Brasilianer einen Zweijahresvertrag.

Bei Everton spielte Allan unter Trainer Frank Lampard zuletzt keine Rolle mehr. Noch vor zwei Jahren war der Rechtsfuß für stolze 24 Millionen Euro von der SSC Neapel nach England gewechselt.

WELCOME ALLAN 🤙🇧🇷

TO HOME OF CHAMPIONS ✨️#WHDFC pic.twitter.com/tLBmSFsBai