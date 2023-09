Europapokal: Prominentes Eintracht-Duo gestrichen

Eintracht Frankfurt hat seinen Kader für die anstehende Gruppenphase der UEFA Conference League nominiert. Im Vergleich zu den Qualifikationsspielen rücken der zuvor verletzte Sebastian Rode sowie die Neuzugänge Niels Nkounkou und Farès Chaïbi ins Team.

Im Kader fehlen derweil unter anderem Stürmer Lucas Alario sowie Linksverteidiger Philipp Max, der bislang in allen Bundesliga-Spielen der Eintracht in der Startelf stand. Durchaus ein Fingerzeig in die Richtung des Duos.