BVB: Rose beordert Pherai zu den Profis

Marco Rose vertraut im Saisonendspurt auf Immanuel Pherai. Wie der Cheftrainer von Borussia Dortmund gegenüber der ‚WAZ‘ bestätigt, wurde der 21-jährige Niederländer in „diese Woche mit ins Training genommen. Er wird sicher dabei sein (gegen Greuther Fürth am Samstag, Anm. d. Red.) weil er auch ein interessanter Spieler für uns ist“.

Pherai ist fester Bestandteil der Dortmunder U23. In der dritten Liga kommt er in der laufenden Saison auf 31 Einsätze und war an 13 Treffern direkt beteiligt. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ will der Spielmacher seinen nach der Saison auslaufenden Vertrag in Dortmund verlängern. Er fühle sich pudelwohl und weiß es zu schätzen, wie sich Talente beim BVB entwickeln können.