Revolution bei Barça: 14 Abgänge?

„Revolution beim FC Barcelona“ – diese Schlagzeile ziert am heutigen Freitag die Titelseite der ‚Mundo Deportivo‘. Der bei den Blaugrana gut vernetzten Zeitung zufolge könnten bis zu 14 Spieler in diesem Sommer ihre Koffer packen. Sieben konkrete Namen nennt das Blatt.

So würden die Barça-Bosse die Freigabe wohl nicht verwehren, wenn angemessene Angebote für Ersatzkeeper Neto (31), die Abwehrspieler Samuel Umtiti (27) und Júnior Firpo (24), die Mittelfeldspieler Matheus Fernandes (22), Philippe Coutinho (28), Miralem Pjanic (31) sowie Stürmer Martin Braithwaite (29) eingehen.

Ungewiss ist zudem die Zukunft von Lionel Messi (33) und Ousmane Dembélé (23). Verlängern die beiden ihre Verträge nicht, ist ein Abschied im Sommer unausweichlich. Bei Riqui Puig (21) und Trincão (21) stellt sich die Frage, ob ein Leihgeschäft die Entwicklung voranbringen könnte.

Kategorie ablösefrei

Gleichzeitig arbeiten die Katalanen an einigen Neuverpflichtungen. Mit Eric García (20) ist man sich weitestgehend einig. Der Innenverteidiger soll zum Nulltarif von Manchester City kommen. Die ebenfalls ablösefreien Georginio Wijnaldum (30) vom FC Liverpool und Sergio Agüero (32) von Manchester City könnten folgen.

Und wie die ‚Marca‘ berichtet, ist Barça mittlerweile auch mit Memphis Depay klar. Der 27-jährige Offensivspieler von Olympique Lyon kostet ebenfalls keine Ablöse. Depay heuert aber wohl nur in Barcelona an, wenn Coach Ronald Koeman an Bord bleibt. Eine von vielen Unbekannten rund um das Camp Nou.